رئيس قطاع الأخبار بـ«المتحدة»: نهدف لإعلام يرفع الوعي ويليق بمهنة الصحافة

رئيس قطاع الأخبار بـ«المتحدة»: نهدف لإعلام يرفع الوعي ويليق بمهنة الصحافة

رئيس قطاع الأخبار بـ«المتحدة»: نهدف لإعلام يرفع الوعي ويليق بمهنة الصحافة

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن القطاع يسعى إلى تقديم إعلام يليق بقيمة هذه المهنة، ويؤمن بدوره في رفع وعي المواطنين، وهناك دول تسعى لبناء علامة تجارية إعلامية وتدفع الأموال من أجل هذا، بينما مصر تملك بالفعل التاريخ والمكانة والسمعة التي تؤهلها لذلك.

وأضاف عمر، خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة ON: «يجب أن ندرك أن هناك دولًا تدفع أموالًا طائلة لبناء علامة تجارية إعلامية تُمثلها عالميًا، وهذا الأمر ليس بدعة، بل هو معروف بين صناع القرار السياسي والإعلامي».

وتابع: «مصر لا تحتاج إلى بناء سمعة أو علامة تجارية، فهي تملك تاريخًا وجغرافيا وعمقًا حضاريًا يكفي لجعلها في المقدمة».

واستعاد ذكرياته قائلًا: «أتذكر أثناء عملي في قناة الجزيرة، في أزمة معينة، دار نقاش حول: هل يحق لنا انتقاد ما يحدث في مصر رغم أننا لسنا مصريين؟ وحدث خلاف وقتها، وقيل: كلٌّ يلتزم ببلده، كنت سعيدًا وقتها لأن أشقاء عرب كانوا منشغلين بالشأن المصري، لأن اللحظة التي يتوقف فيها الناس عن متابعة مصر، تعني أن مصر لم تعد مهمة بالنسبة لهم».

وأكد سمير عمر: «مصر دولة مهمة في كل الأفكار ففي الفكر القومي الاشتراكي، مصر تُعرف بإقليم القاعدة، وبدونها لا تقوم قائمة، وفي الفكر الإسلامي، هي خير أجناد الأرض وجنة الله في أرضه، ومن خرجت منها، أمّ العرب السيدة هاجر، أما في التصور الليبرالي، فمصر هي صورة العالم».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا