رئيس قطاع الأخبار بـ«المتحدة»: نهدف لإعلام يرفع الوعي ويليق بمهنة الصحافة

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن القطاع يسعى إلى تقديم إعلام يليق بقيمة هذه المهنة، ويؤمن بدوره في رفع وعي المواطنين، وهناك دول تسعى لبناء علامة تجارية إعلامية وتدفع الأموال من أجل هذا، بينما مصر تملك بالفعل التاريخ والمكانة والسمعة التي تؤهلها لذلك.

وأضاف عمر، خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة ON: «يجب أن ندرك أن هناك دولًا تدفع أموالًا طائلة لبناء علامة تجارية إعلامية تُمثلها عالميًا، وهذا الأمر ليس بدعة، بل هو معروف بين صناع القرار السياسي والإعلامي».

وتابع: «مصر لا تحتاج إلى بناء سمعة أو علامة تجارية، فهي تملك تاريخًا وجغرافيا وعمقًا حضاريًا يكفي لجعلها في المقدمة».

واستعاد ذكرياته قائلًا: «أتذكر أثناء عملي في قناة الجزيرة، في أزمة معينة، دار نقاش حول: هل يحق لنا انتقاد ما يحدث في مصر رغم أننا لسنا مصريين؟ وحدث خلاف وقتها، وقيل: كلٌّ يلتزم ببلده، كنت سعيدًا وقتها لأن أشقاء عرب كانوا منشغلين بالشأن المصري، لأن اللحظة التي يتوقف فيها الناس عن متابعة مصر، تعني أن مصر لم تعد مهمة بالنسبة لهم».

وأكد سمير عمر: «مصر دولة مهمة في كل الأفكار ففي الفكر القومي الاشتراكي، مصر تُعرف بإقليم القاعدة، وبدونها لا تقوم قائمة، وفي الفكر الإسلامي، هي خير أجناد الأرض وجنة الله في أرضه، ومن خرجت منها، أمّ العرب السيدة هاجر، أما في التصور الليبرالي، فمصر هي صورة العالم».