سمير عمر: نستطيع تحقيق فارق حقيقي في الإعلام بالإصرار وبيئة العمل الجيدة

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الأزمة ليست في الإمكانات، بل في الاستغلال الأمثل لتلك الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق أفضل عائد ممكن منها.

وأضاف عمر، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة ON: «على سبيل المثال، يمكن إنفاق 1000 دولار دون عائد، بينما يمكن إنفاق 100 دولار وتحقيق عائد جيد».

وشدّد سمير عمر على أن الفيصل هو في تحقيق التوازن بين الملاءة المالية المتاحة وتوظيفها بشكل أمثل لتحقيق الأهداف المرجوة: «أسعى في ضوء الإمكانات المتاحة، ومن خلال التوظيف الأمثل لها، إلى تحقيق إعلام أفضل».

وأشار إلى أن التوجيه الأساسي الذي دار في النقاش مع أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان يتعلق بكيفية إحداث تأثير حقيقي بالإمكانات المتاحة، وكانت الإجابة: «نعم، يمكن تحقيق ذلك».

ولفت إلى أن هذا يتحقق من خلال الخبرة وتوفير بيئة عمل أفضل للزملاء في القنوات الإخبارية، مضيفًا: «عبر الإصرار والعمل الجاد، يمكن أن نُحدث هذا الفارق».