رئيس قطاع الأخبار بـ«المتحدة»: قضيت 25 عامًا في مناطق الصراعات وأمتلك خبرة

تحدث الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تجربته كمراسل صاحب خبره طويلة، قائلا: «لديَّ أكثر من 25 سنة في العمل الصحفي، ولم تكن هناك منطقة ساخنة في الوطن العربي أو العالم إلا وكنت فيها، من أحداث ميانمار في بنجلاديش، وأرمينيا وأذربيجان، وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، كما نظمت سلسلة زيارات لدول إفريقية لبحث أزمة حوض النيل ومنابعه، وزرت غزة عدة أيام أثناء عملي في الجزيرة وسكاي نيوز».

وأضاف عمر خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة ON: «السؤال هو: هل يمكن أن أُسهم بما لدي من خبرة في تعزيز حضور القنوات الإخبارية في هذه المناطق؟ نعم، أستطيع».

وتابع سمير عمر: «لدينا في قناة القاهرة الإخبارية، على سبيل المثال، 19 مراسلًا خارجيًا، وهو عدد ليس كبيرًا، لكنه أيضًا ليس قليلًا، وأستطيع أن أقدم عملًا إخباريًا ناجحًا بـ19 مراسلا فقط، لدينا مثلًا الزميل عمرو المنيري، وهو مراسل مخضرم، كان في بروكسل ثم أرسلناه إلى لوكسمبورغ، ومن ثم إلى الفاتيكان لتغطية وفاة البابا فرانسيس، إذًا، بمراسل واحد يمكن تقديم تغطية إخبارية قوية».

وأوضح: «إذا كان لدي مراسل في السودان، يمكنني الاستفادة منه لتغطية الشأن الإفريقي، وإذا كان لدي آخر في تونس، يمكنني استثماره لتغطية الجزائر والمغرب».

وشدد على أنه من خلال إعادة توظيف الإمكانيات بالشكل الصحيح، يمكن لهذه القنوات أن تقدم إعلامًا أفضل وتغطية أكثر عمقًا واحترافية.