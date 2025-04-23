أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025 في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025 في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025 في مصر

كشفت شعبة الذهب عن سعر جرام الذهب اليوم على مستوى جميع الأعيرة ومنها العيار الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الأسواق المحلية وهو عيار 21، وذلم لاستخدامه في صناعة الشبكة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية بآخر تحديث

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في آخر تحديث للشعبة إلى 5589 جنيهًا للشراء، مقابل 5555 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث إلى 4890 جنيهًا للشراء، مقابل 4860 جنيهًا للبيع.

الذهب

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في آخر تحديث 4191 جنيهًا للشراء، مقابل 4165 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي

وسجل الجنيه الذهب الآن 39 ألفا و120 جنيهًا للشراء، مقابل 39 ألفا و90 جنيهًا للبيع.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا