أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025 في مصر
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025 في مصر
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كشفت شعبة الذهب عن سعر جرام الذهب اليوم على مستوى جميع الأعيرة ومنها العيار الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الأسواق المحلية وهو عيار 21، وذلم لاستخدامه في صناعة الشبكة.
وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:
سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية بآخر تحديث
وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في آخر تحديث للشعبة إلى 5589 جنيهًا للشراء، مقابل 5555 جنيهًا للبيع.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث إلى 4890 جنيهًا للشراء، مقابل 4860 جنيهًا للبيع.
سعر الذهب عيار 18
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في آخر تحديث 4191 جنيهًا للشراء، مقابل 4165 جنيهًا للبيع.
سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي
وسجل الجنيه الذهب الآن 39 ألفا و120 جنيهًا للشراء، مقابل 39 ألفا و90 جنيهًا للبيع.