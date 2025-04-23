كاتب صحفي: مصر تعلب دورا كبيرا في مساندة لبنان منذ بدء الاعتداءات عليها

كاتب صحفي: مصر تعلب دورا كبيرا في مساندة لبنان منذ بدء الاعتداءات عليها

كاتب صحفي: مصر تعلب دورا كبيرا في مساندة لبنان منذ بدء الاعتداءات عليها

كتبت: رشا فؤاد

قال أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي، إنّ الدولة المصرية ساعدت في وحدة لبنان واستقراره ودعمت رئيسها، موضحا أن مصر أيضا كان لها دور في البحث عن حل ومساندة القوى الوطنية في لبنان دون أن تورط نفسها في الصراع وكانت تحتفظ بعلاقات طيبة مع الجميع.

مصر تدعم الشعب اللبناني دائما

وأضاف «أبو الهول»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه بعد اتفاق الطائف، عملت مصر على مساعدة اللبنانيين في البحث عن الاستقرار إلى أن تدخل الجانب الإيراني وأفسد كل شئ في لبنان، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لعبت دورا كبيرا في دعم لبنان منذ بدء الاعتداءات عليها.

مصر ليست لديها مطامع في أراضي لبنان

وتابع: «مصر دائما وأبدا تقدم يد العون للشعب اللبناني، واللبنانيون يدركون جيدا أن مصر ليست لديها مطامع في أراضيهم، بالتالي هم يفتحون ذراعيهم للمصريين والدولة المصرية بشكل دائم ومستقر»، لافتا إلى أن دور مصر مؤثر جدا في لبنان.

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