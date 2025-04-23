القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

وجاء نص البرقية: «يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء الغالية، داعيًا الله العلى القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بالأمن والاستقرار».

إن هذا اليوم المجيد من أيام الكبرياء الوطني يمثل في وجدان كل مصري رمزًا لعظمة هذا الشعب الأصيل وقوة وصلابة أبناءه، وقدرتهم على صنع المستحيل لتحقيق الأهداف والغايات القومية العليا وحماية التراب الوطني.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون اصطفافهم خلف قيادتكم الرشيدة كالبنيان المرصوص، محافظين على ما تحقق على أرض سيناء من إنجازات خالدة، متمسكين بروح أكتوبر والاقتداء بجيلها العظيم في الحفاظ على كل شبر من أرض مصر الغالية مهما كلفهم ذلك من تضحيات، لتظل القوات المسلحة درعًا قويًا وحصنًا منيعًا يحمى ويصون الوطن ويدافع عن مقدساته ووحدة وسلامة أراضيه.

حفظكم الله قائدًا شجاعًا لمسيرة الوطن وسدد خطاكم إلى ما فيه خير لمصر، وكل عام وسيادتكم بخير. كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.