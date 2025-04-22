بـ«الأعلام والأغاني الوطنية».. جنوب سيناء تحتفل بعيد تحرير سيناء الـ43 (صور)

بـ«الأعلام والأغاني الوطنية».. جنوب سيناء تحتفل بعيد تحرير سيناء الـ43 (صور)

بـ«الأعلام والأغاني الوطنية».. جنوب سيناء تحتفل بعيد تحرير سيناء الـ43 (صور)

كتبت: داليا منير

وضع اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول أمام ديوان عامر في طور سيناء، احتفالا بذكرى تحرير سيناء الـ43، وذلك بحضور اللواء محمد كامل عناني مدير أمن جنوب سيناء، واللواء خيري حسين سكرتير عام المحافظة، وعلي حمادة رئيس مدينة طور سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

شارك في الاحتفال مديرية التربية والتعليم، حيث حضر طلاب المدارس وشاركوا بالأعلام والأغاني الوطنية، كما شاركت مديرية الشباب والرياضة بفرق الكشافة ورواد الفرق الرياضية بالمحافظة، بحضور ممثلي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والقس ميرون السينائي، كاهن كنيسة السمائيين بمدينة شرم الشيخ.

الاحتفال بعيد تحرير سيناء

تعزيز الانتماء لدى الطلاب

وقال اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إنّ الاحتفال بهذه المناسبة يأتي تذكرة لأبنائنا ببطولات وأمجاد أسلافنا الباسلة، ولزرع روح الانتماء والاعتزاز بهويتنا الوطنية وحب الوطن.

الاحتفال بعيد تحرير سيناء

وأكد أنّ أرض سيناء ارتوت من دماء شهدائنا من أبناء الوطن، ما جعل القيادة السياسية تتجه إلى تنمية سيناء والنهوض بها اجتماعيا واقتصاديا لإحداث طفرة كبيرة علي أرضها.

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