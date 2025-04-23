تحديث أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 23-4-2025 في الأسواق

كشفت بورصة الدواجن اليوم، عن أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 23-4-2025 في مصر خلال بداية التعاملات اليومية، إلى جانب المزارع، ويتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وأوضحت بورصة الدواجن، أن هناك تحديث في أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 23-4-2025 في مصر بمزارع الدواجن ومعامل إنتاج الكتاكيت، كالتالي.

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 45 إلى 53 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في مصر

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 11 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 7 إلى 7.5 جنيه.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 9 إلى 10 جنيهات.