بسمة وهبة: جماعة الإخوان في الأردن مجرد نسخة من نظيرتها بمصر

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ قرار المملكة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين لم يكن مفاجئا، بل تأخر كثيرا بعد سنوات من سياسة الاحتواء والتعايش التي تبنتها الحكومة الأردنية تجاه الجماعة الإرهابية.

وأضافت «وهبة»، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أن الإخوان لم يتغيروا منذ تأسيسهم، وأن أسلوبهم في فرض أفكارهم لا يعتمد على الحوار أو الحجة، بل على العنف والقتل والتفجير.

واستعرضت تاريخ الجماعة في التخطيط لأعمال إرهابية، بداية من تهديدهم بتفجير القناطر الخيرية في مصر، وصولًا إلى الخلية التي فككها الأمن الأردني مؤخرا، وكانت تستعد لشن هجمات باستخدام متفجرات وصواريخ، مؤكدةً، أن فكر الإخوان قائم على إما أن تحكم أو تقتل وتحرق.

واعتبرت أن جماعة الإخوان في الأردن مجرد نسخة من نظيرتها في مصر، وأن التعامل معها يجب أن يكون حاسمًا كما فعل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين واجه التنظيم في مصر، وقالت: «الرئيس جاب التعبان من راسه، لكن التعابين ليها ديل، والديول دي لسه بتموت في باقي الدول».

وأشارت إلى أن مقرات الجماعة في الأردن أصبحت محاصرة بالأمن، مؤكدة أن الإخوان لا يعترفون بوطن ولا مؤسسات، وأن فكرهم قائم على أن الوطن مجرد حفنة تراب.