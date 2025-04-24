وفد «Africa CDC» يزو مركز طب أسرة في القاهرة الجديدة.. ويشيد بتكامل وجودة الخدمات

استقبل مركز طب أسرة الهناجر في القاهرة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC» ضمن زيارة رسمية، تتضمن تفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

رافق الوفد خلال زيارته، الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، وبمشاركة فريق من مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة والمنطقة الطبية بالقاهرة الجديدة، في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الوفد أعرب عن تقديره للجهود المبذولة داخل مركز طب أسرة الهناجر الجديدة، وأشاد بتكامل الخدمات وجودتها، كما أثنى على منظومة بطاقة الأداء المتوازن لمتابعة مؤشرات الأداء، وكفاءة منظومة الميكنة والتحول الرقمي الجاري تنفيذه، وفق أحدث المعايير والخدمات المقدمة بغرفة مشورة الـ1000 يوم الذهبية والمبادرات الرئاسية تحت شعار 100 مليون صحة.

ولفت إلى أهمية الخطوات المتخذة في إطار اعتماد المركز، طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أنّ الوفد أجرى جولة موسعة داخل المركز، تضمنت متابعة منظومة بطاقة الأداء المتوازن BSC والإشادة بميكنة منظومة عرض نتائج المؤشرات، وأداء منظومة الميكنة والاطلاع على الخدمات المقدمة في عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية، وعيادة تنظيم الأسرة وغرفة المبادرات الرئاسية وغرفة مشورة الـ1000 يوم الذهبية إلى جانب العيادات المستحدثة للدعم النفسي والسمنة.

وأكدت الدكتورة رشا خضر، أنّ الزيارة تعكس ثقة المؤسسات الصحية الإقليمية في النموذج المصري للرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أنّ قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة يعمل وفق رؤية متكاملة تستند إلى التحول الرقمي وتكامل الخدمات وتطبيق معايير الجودة والاعتماد.

وأضافت أنّ الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مقدمي الخدمة وتوسيع نطاق الخدمات، لتشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية للمواطن مع العمل على زيادة رضاء المنتفعين.

وأوضحت أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في تطبيق النموذج المؤسسي للرعاية الأولية داخل مختلف المحافظات مع تعزيز ثقافة الجودة والمتابعة المستمرة للأداء، مؤكدة أنّ الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الصحية يمثل ركيزة أساسية في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمريض وضمان استدامة التطوير.