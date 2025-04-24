وظائف علاقات عامة ومبيعات في إحدى البنوك.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

يبحث خريجو كليات التجارة عن وظائف في البنوك المختلفة، وتهتم عدد من البنوك بتوفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية في المجال المصرفي، ليعلن بنك المشرق عبر صفجته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، توفير فرص عمل للشباب للعمل في مجال العلاقات العامة والمبيعات في فروع البنك المختلفة.

وأوضح بنك المشرق التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية في مجال العلاقات العامة والمبيعات، وترصد السطور التالية، تفاصيل ومسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم كما يلي.

مسؤوليات وظائف بنك المشرق

تقديم خدمات مالية لعملاء بنك المشرق تتجاوز توقعاتهم من خلال تقديم خدمة نزيهة، وخالية من المشاكل.

الابتكار والإبداع في خدمة العملاء.

المساهمة في حل شكاوى العملاء.

الإبلاغ عن المؤشرات التي يحددها المديرون بدقة وبالوتيرة المطلوبة.

العمل بروح الفريق والمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة بناءً على أهداف الإدارة ومؤشرات الأداء الرئيسية، ودعم وتدريب الموظفين الجدد لتسهيل اندماجهم في فريق عمل بنك المشرق.

تقديم ملاحظات بناءة ومستمرة من السوق حول تحسين المنتجات والخدمات والعمليات، ما يقلل دورة العمل أو التكاليف ويعزز رضا العملاء.

حضور اجتماعات المبيعات الشهرية أو الأسبوعية مع مدير تطوير الأعمال أو مدير خدمة العملاء أو مدير فريق المبيعات، والالتزام بتحقيق هدف المبيعات وفقًا للقوائم الموزعة.

التواصل مع العملاء يوميًا، باستخدام أساليب التواصل المباشر عبر الهاتف، للقاء العملاء وتحديد مواعيد معهم.

تحديد المواعيد مع العملاء ومناقشة ملفاتهم الشخصية معهم، وتحقيق صفقة بيع، إجراء مكالمات مبيعات خارجية للعملاء المحتملين.

حضور اجتماعات المتابعة الأسبوعية مع مسؤول المبيعات أو قائد الفريق للإبلاغ عن تحقيق هدف الأسبوع.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك المشرق

أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك المشرق من خريجي الجامعات.

يشترط أن تكون لديهم خبرة مصرفية من سنتين إلى 3 سنوات.

القدرة على العمل تحت الضغط.

أن يكون لديه مهارات حل المشكلات.

أن يكون لديه مهارات التعامل مع الآخرين.

ويمكن التقديم للوظائف الخالية في بنك المشرق عن طريق الدخول لصفحة البنك على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.