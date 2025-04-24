تعيين اللواء عماد عبدالله سكرتيرا عاما لمحافظة الدقهلية 

تعيين اللواء عماد عبدالله سكرتيرا عاما لمحافظة الدقهلية 

تعيين اللواء عماد عبدالله سكرتيرا عاما لمحافظة الدقهلية 

شهدت محافظة الدقهلية صباح اليوم حركة تغييرات جديدة في بعض المحليات، ومنها منصب السكرتير العام لمحافظة الدقهلية والسكرتير المساعد، وذلك بعد وفاة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اللواء محمد صلاح أبو كريشة أثناء أداء صلاة عيد الفطر داخل مسجد النصر في مدينة المنصورة بالدقهلية.

وزيرة التنمية المحلية

حركة تنقلات جديدة في الدقهلية

وأوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجراء حركة تنقلات جديدة في عدد من المحافظات منها الدقهلية بمنصبين، وهما السكرتير العام والمساعد، حيث جرى تعيين اللواء عماد عبدالله في منصب السكرتير العام لمحافظة الدقهلية خلفا للراحل اللواء محمد صلاح أبو جريشة، وتم تعيين اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية خلفا للواء عماد عبدالله.

السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اللواء عماد الدكروري

من هو السكرتير العام المساعد الجديد لمحافظة الدقهلية؟

وكان اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد الجديد لمحافظة الدقهلية تولي عدة مناصب، منها رئيس مركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية، ثم انتقل إلى محافظة الدقهلية ليشغل رئيس مركز ومدينة طلخا، وتم تعيينه منذ نحو شهر رئيسا لمجلس ومدينة السنبلاوين، ونقل اليوم في حركة جديدة إلى منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية.

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