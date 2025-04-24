أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الخميس 24-4-2025

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الخميس 24-4-2025

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الخميس 24-4-2025

سجّلت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الخميس 24-4-2025 تحديثًا جديدًا مع بداية التعاملات الصباحية لمختلف الأنواع، حيث سجّل سعر كيلو البطاطس للجملة اليوم بين 5 الى سعر 7.5 جنيه، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم الخميس 24 أبريل 2025

- سعر كيلو الطماطم من 3.5 إلى 7.5 جنيهات.

- سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

- سعر كيلو السبانخ: من 8 إلى 12 جنيهًا.

- سعر كيلو البطاطس: 5 إلى 7.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل الأبيض: 4.5 إلى 7.5 جنيه.

- أسعار البصل الأحمر: من 5 إلى 8 جنيهات.

- سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 22 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي من 8 إلى 10 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطا من 3.5 الى سعر 9.5 جنيه.

- سعر كيلو الثوم من 18 إلى 35 جنيهًا.

- سعر كيلو البسلة من 11 إلى 15 جنيهًا.

- سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 15 جنيهًا.

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