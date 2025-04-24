ضبط سيدة بتهمة الاعتداء على مالكة سوبر ماركت في الإسكندرية

محمد بركات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء إحدى السيدات على مالكة سوبر ماركت في الإسكندرية بالسب وإحداث تلفيات بمحتويات المحل.

عقب الفحص، تبين أنّ الواقعة حدثت بتاريخ 17 الجاري، حيث أبلغت مالكة المحل المقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، عن تعرضها لاعتداء من قبل سيدة أخرى مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك، بسبب خلافات حول الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.