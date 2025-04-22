كشف ملابسات سرقة هاتف محمول في القاهرة.. وضبط الجاني

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر أحد الأشخاص من قائد دراجة نارية وسرق الهاتف المحمول الخاص بابنته بأسلوب الخطف في أثناء سيرها بالطريق العام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

عقب الفحص والتحريات، تبين أنَّ الواقعة حدثت بتاريخ 9 الجاري، إذ أبلغ والد الفتاة عن سرقة الهاتف.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الخارجين عن القانون.