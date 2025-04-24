ضبط مواد مخدرة بـ37 مليون جنيه خلال 24 ساعة في القاهرة

محمد بركات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، إذ تمكنت من ضبط عدة عناصر إجرامية تورطت في هذه الأنشطة غير القانونية.

في دائرة قسم شرطة حلوان جرى ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بينما في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، ضبطت الأجهزة الأمنية أربعة عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية متنوعة شملت طبنجة وبندقيتين خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، إضافة إلى كمية من مخدر الآيس.

أما في دائرة قسم شرطة المعادي، جرى ضبط عنصر إجرامي وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة المطرية ثلاثة عناصر إجرامية، أحدهم له معلومات جنائية، وبحوزتهم أكثر من 10 كيلو جرامات من مخدر البودر و5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، إضافة إلى طبنجة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة

في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خمسة عناصر إجرامية، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، بدائرة قسمي شرطة السلام أول وثان، حيث عُثر بحوزتهم على أكثر من 5 كيلو جرامات من مخدر الإستروكس و10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، فضلاً عن بندقيتين خرطوش وعدد من الطلقات وسلاحين أبيضين

وفي دائرة قسم شرطة بدر جرى ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أكثر من 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة، فيما ضبط عنصر إجرامي آخر في دائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته أكثر من كيلو جرام من مخدر الإستروكس إضافة إلى كمية من مخدر الآيس

كما جرى ضبط عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما 15 كيلو جرام من مخدر الحشيش، إلى جانب بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، بينما ضبط عنصر إجرامي آخر بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزته أكثر من كيلو جرام من مخدر الحشيش وفرد خرطوش

أما في دائرة قسم شرطة مصر القديمة، فقد تم ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الحشيش، ليصل إجمالي المضبوطات إلى أكثر من 37 مليون جنيه.

اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع من آثارها السلبية