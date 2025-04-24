نائب محافظ البحيرة يناقش التوسع في إنشاء المدارسي الحقلية بحوش عيسى

نائب محافظ البحيرة يناقش التوسع في إنشاء المدارسي الحقلية بحوش عيسى

نائب محافظ البحيرة يناقش التوسع في إنشاء المدارسي الحقلية بحوش عيسى

إحسان شعبان

عقد الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) واللجنة التنسيقية التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر.

جولة نائب محافظ البحيرة

جاء ذلك بحضور حسني عزام مدير مديرية الزراعة بالبحيرة، والدكتور حسين رأفت مدير مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي - ممثلي منظمة الفاو، وأعضاء اللجنة التنسيقية بالمحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض أهداف المشروع ومكوناته الرئيسية، إلى جانب التدخلات التي تم تنفيذها حتى الآن، بما في ذلك التوسع في إنشاء المدارس الحقلية وتطبيق معايير دقيقة لاختيار القرى المستهدفة، كما تم عرض أبرز نتائج الموسم الصيفي الماضي، وتسليط الضوء على التحديات التي واجهت تنفيذ الأنشطة خلال الفترة السابقة.

جولة نائب محافظ البحيرة

وجرى مناقشة خطة العمل المستقبلية، وسبل الدعم الفنى المطلوبة لضمان استدامة نتائج المشروع، مع التركيز على إدخال وتطبيق التقنيات الحديثة في زراعة الأرز والقمح كأحد المحاور الأساسية لتعزيز الإنتاجية والحد من آثار التغيرات المناخية.

وأجرى الدكتور حازم الديب نائب المحافظ والمشاركون جولة ميدانية إلى إحدى المدارس الحقلية النموذجية بقرية أبو الشقاف بمركز حوش عيسى، حيث تابع الوفد نماذج حية لتطبيق تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا، والممارسات الزراعية المستدامة التي ينفذها المزارعون في أرض الواقع، بما يعكس مدى استفادة المجتمعات الريفية من أنشطة المشروع.

جولة نائب محافظ البحيرة

ويأتي المشروع في إطار برنامج التمويل المناخي الدولي الممول من الحكومة الكندية، ليشكل أحد المحاور الرئيسية في جهود التكيف مع التغيرات المناخية في مصر، عبر تقليل الانبعاثات الكربونية من القطاع الزراعي، ورفع القدرة على مجابهة تداعيات المناخ، وتحقيق نقلة نوعية نحو اقتصاد زراعي ريفي مستدام.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا