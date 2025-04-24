لغز سيارة غامضة على متن سفينة في أعماق المحيط الهادي.. ما قصتها؟

كتبت: منة الصياد

منذ أكثر من 80 عامًا غرقت حاملة طائرات أمريكية من الحرب العالمية الثانية في قاع المحيط الهادي، وبمرور الوقت أصبحت محور للغز كبير لسيارة مجهولة الهوية، ومصدر بحث قوي عنها في أعماق المياه من قبل العلماء والمستشكفين.

بعثة استكشافية للحاملة

فُقدت السفينة وحاملة الطائرات «يو إس يوركتاون» أثناء معركة ميدواي في عام 1942 بمياه المحيط الهادي، بعد أن ضربتها عدة توربيدات يابانية، وعلى الرغم من أن الطاقم المختص حاول إنقاذها بإلقاء مدافعها الثقيلة وإطلاق جميع طائراتها، لكن فشلت محاولات إنقاذها في النهاية.

وفي 19 أبريل الجاري تمكنت بعثة استكشافية من الوصول إلى حطام السفينة على بُعد 1000 ميل شمال غرب هاواي، من اكتشاف سيارة غامضة مخزنة داخل السفينة الكبيرة، بحسب صحيفة «ديلي ميل».

لغز السيارة

تمكن فريق استشكاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي من اكتشاف سيارة غير موثقة سابقة ومخبأة على متن السفينة الغارقة، حيث يحاول العلماء معرفة كيفية وصولها إلى مكانها هذا ومن كان مالكها؟

وقال أحد الباحثين، في بث مباشر للرحلة الاستكشافية تحت الماء، إنه يدعو جميع المهتمين بعالم السيارات المشاركة في حل لغز السيارة الغامضة، حيث أشارت تقارير أولية إلى أنها ربما تكن من طراز «Ford Super Wagon» موديل 1940-1941، حيث تبدو الصور الملتقطة متطابقة تمامًا مع النافذة الخلفية والإطار الاحتياطي لسيارة وودي.

ومع ذلك أوضح المستكشفين أن هذا الأمر يفتح لغزًا أكبر، حيث أن هذا النوع من السيارات لم يكن يُحمل عادةً على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تقاتل في الحرب، كما أن حجم حاملة طائرات كبيرة مثل «يوركتاون» كان محدودًا بعد تحميل أكثر من 70 طائرة مقاتلة وطاقم مكون من 2200 فرد، ما يجعل من غير العملي إدخال سيارة طولها 16 قدمًا إلى الحظيرة، علاوة على ذلك، لا توجد حالات موثقة لاحتفاظ الولايات المتحدة بمركبات شخصية على متن حاملات الطائرات خلال الحرب العالمية الثانية، حتى من قبل كبار الضباط.