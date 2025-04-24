المنيا تتصدر المحافظات في توريد القمح بـ38 ألف طن حتى الآن

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة جاءت في صدارة محافظات الجمهورية في توريد القمح المحلي حتى الآن، بإجمالي بلغ 38 ألف طن منذ انطلاق موسم التوريد في 13 أبريل الجاري، مؤكدا أن المنيا تواصل جهودها لدعم خطة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.

متابعة سير العمل وانتظام استقبال الأقماح

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ صباح اليوم بصومعة المنيا الجديدة، لمتابعة سير العمل وانتظام استقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، إذ استمع إلى عدد من المزارعين، ووجّه بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف من التوريد وتيسير الإجراءات داخل المواقع.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بالمحافظة تبلغ نحو 212 ألفا و972 فدانا، ومن المستهدف توريد حوالي 385 ألف طن من القمح، مضيفًا أن محافظة المنيا كانت قد سجلت توريد 430 ألف طن خلال الموسم الماضي، ما يعكس الجهود المبذولة في دعم الأمن الغذائي.

وخلال جولته داخل صومعة المنيا الجديدة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير الصومعة حول منظومة الاستلام، والتي تبدأ بتسجيل بيانات السيارات ثم المرور على لجنة الفرز، ومن ثم رفع القمح آليا إلى داخل الخلايا التخزينية عبر سير ناقل، مع استخدام مغناطيس لسحب أي أجسام معدنية، وتطبيق نظام فلاتر ثلاثي لتنقية الحبوب من الغبار قبل نقلها إلى المطاحن، بما يضمن أعلى درجات الجودة في المنتج النهائي.

توافر الحوافز السعرية المجزية

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن صومعة المنيا الجديدة تُعد من أكبر الصوامع على مستوى الجمهورية، وتبلغ سعتها التخزينية 90 ألف طن، موزعة على 18 خلية، بسعة 5 آلاف طن للخلية الواحدة، مشيرا إلى أن الصومعة استلمت حتى الآن نحو 12 ألف طن من إجمالي الكميات الموردة.

وأضاف أن التوريد يجرى حاليا في 42 موقعًا على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل الكميات الموردة إلى نحو 450 ألف طن هذا الموسم، خاصة مع توافر الحوافز السعرية المجزية وتضافر جهود وزارات التموين والزراعة والتنمية المحلية لتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين.