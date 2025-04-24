تحديث جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 24-4-2025

تحديث جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 24-4-2025

تحديث جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 24-4-2025

كشفت مؤسسة «جولد بيليون» تحديثًا جديدًا مسائيا في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 24-4-2025 في أسواق الصاغة المحلية، وهو العيار الأكثر شراء في السوق المصرية، إما شراءه في هيئة مشغولات ذهبية للزينة، أو في شكل جنيهات ذهب للاستثمار في المعدن الأصفر على المدى الطويل.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

وترصد السطور التالية سعر جرام الذهب للبيع والشراء قبل إضافة سعري المصنعية والضريبة، وفق التحديث الأخير المعلن الأن، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في مصر خلال التحديث الصباحي 5 آلاف و497 جنيهًا للشراء، مقابل 5 آلاف و474 جنيهًا للبيع.

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سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر خلال التحديث الصباحي 4 آلاف و810 جنيهات للشراء، مقابل 4 آلاف و790 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 في السوق

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في السوق المحلي خلال التحديث الصباحي 4 آلاف و123 جنيهًا للشراء، مقابل 4 آلاف و106 جنيهات للبيع.

الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المحلي خلال التحديث الصباحي 38 ألفا و480 جنيهًا للشراء، مقابل 38 ألفا و460 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم عالميًا.. سعر الأونصة

وبلغت أسعار الذهب اليوم عالميًا في آخر تحديث منذ قليل، 3328 دولارًا لشراء الأونصة.

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