محافظ المنيا: إزالة 536 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدة مراكز

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 536 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي بدأت السبت 5 أبريل الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على أراضيها ومواجهة كل أشكال البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة تعديات في مراكز المنيا

وأوضح التقرير المعروض على محافظ المنيا، أن الإزالات شملت 54 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، و440 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة، بالإضافة إلى 42 حالة بناء مخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، ووفقًا للجدول الزمني المحدد لضمان استرداد حق الدولة والتصدي لأي مخالفة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكد «كدواني» استمرار التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من وحدات محلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية، لرصد ومنع جميع أشكال التعديات في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة رصد أي متغيرات مكانية غير قانونية والتعامل الفوري معها، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي بكل حسم، وموجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بعدم السماح بأي تهاون أو تقاعس في هذا الملف، تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على مقدرات الدولة.

يُذكر أن الموجة 25 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير، والمرحلة الثانية من 8 إلى 28 مارس، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 أبريل الجاري.