راندا فكري: الإدمان السلوكي يخطف المشاعر والعلاقات من بيوتنا

قالت الإعلامية راندا فكري، إن الحياة الأسرية أصبحت مهددة بسبب سيطرة العالم الإلكتروني على تفاصيل يومنا، مشيرة إلى أن كل فرد داخل الأسرة أصبح يعيش في عالم منفصل رغم التواجد تحت سقف واحد.

الإدمان السلوكي

وأكدت «فكري» خلال تقديم برنامج «الحياة انت وهي»، على قناة «الحياة» أنّ الإدمان السلوكي المتمثل في الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية والسوشيال ميديا، أصبح ضيفًا ثقيلًا في كل بيت، وأصبح الولاد والبنات أصبحوا أكثر ارتباطًا بشاشاتهم من علاقتهم بأهلهم.

الحل يكمن في الفهم والتقارب الأسري

وشددت على ضرورة التحرك سريعًا لمعالجة هذه الظاهرة، التي قد تتفاقم وتتحول إلى أزمات يصعب التعامل معها، مثل إدمان الإنترنت والسوشيال ميديا، مؤكدة أن الحل يكمن في الفهم والتقارب الأسري ومصارحة الأبناء بدلًا من المراقبة المستمرة التي قد تخلق فجوة أكبر.

وأشارت إلى أن «كل أب يتمنى يشوف ولاده أحسن منه، لكن دوره مش بس في الدعم المادي أو الحماية، إنما كمان في الوعي والانتباه»، وسألت: «يا ترى الأب بياخد باله لما ابنه يفضل الموبايل عليه؟ أو لما بنته تعيش في عالم افتراضي وتنسى البيت؟ وهل فعلاً بيقدر يحميهم من إدمان بيتسلل بهدوء لحياتهم من غير ما يحس؟».