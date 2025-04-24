«السياحة» تنظم ورشة عمل لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، تنظيم ورشة عمل بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، تحت عنوان «ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي في أوقات الأزمات».

مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن هذه الورشة جاءت بهدف تزويد جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية والمتخصصين الثقافيين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وإنشاء شبكات إقليمية لتسهيل تبادل المعلومات والمصادر، وزيادة الوعي بين المتخصصين المعنيين بضرورة حماية التراث الثقافي وقت الأزمات.

ولفتت الوزارة إلى أن تلك الورشة شارك بها مجموعة من الفنيين المتخصصين من المجلس الأعلى للآثار ووزارات العدل والداخلية والجمارك، وعدد من ممثلي عدة دول بينها أفريقيا الوسطى، أثيوبيا، وإريتريا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، والسودان، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة – أيكوم مصر، وغيرها من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية.

استعادة الآثار المصرية من الخارج

ومن جهته أشار السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ممثلا عن الوزارة، إلى التعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة من خلال البرامج التدريبية وورش العمل المهنية التي ينظمها المكتب للمتخصصين بالوزارة في المجالات المختلفة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى الجهود التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والعدل لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.



