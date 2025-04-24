أفضل الأطعمة والوصفات الطبيعية لإطالة الشعر وزيادة كثافته

تعاني بعض السيدات والفتيات من مشكلة الشعر الخفيف، خاصةً مع تغيير المواسم ودخول فصل الشتاء وسقوط الشعر، وإذا كنتِ تبحثين عن حل طبيعي يعزز كثافة شعرك ويعطيه مظهرًا صحيا، فهناك أطعمة ووصفات طبيعية تحتوي على خصائص مذهلة تجعلها الحل المثالي لكِ، لذا خلال السطور التالية نستعرض أفضل الأطعمة والوصفات الطبيعية لتطويل الشعر وزيادة كثافته.

أفضل الأطعمة والوصفات الطبيعية

وفقًا لحديث الدكتورة حنان ندا، استشاري الأمراض الجلدية لـ«الوطن»، بعض الوصفات الطبعية تساعد في تطويل الشعر زيادة كثافته، مثل:-

خلطة ماء البصل.. على الرغم من رائحته القوية لكن نتائجه فعالة، لذا قومي بعصر بصلة صغيرة، وطبقي العصير على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة قبل غسله جيدًا، إذ يحتوي البصل على الكبريت الذي يعزز إنتاج الكولاجين. خلطة البيض وزيت الزيتون.. قومي بخفق بيضة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وطبقي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل الغسل، فهذا الماسك غني بالبروتين ويقوي الشعر من الداخل. خلطة الألوفيرا والعسل.. اخلطي ملعقتين من جل الألوفيرا الطازج مع ملعقة من العسل، وطبقيه على فروة الرأس ووزعيه على الخصلات، حيث يساهم هذا الأمر في ترطيب الشعر وتحفيز نموه بفضل خصائص الألوفيرا المجددة للخلايا.

أطعمة مفيدة للشعر