عبد الله جهامة: ما حدث في سيناء إعجاز تنموي مدعوم بجهود الدولة وصبر أهلها

عبر الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، عن فخره بالمنجزات القومية التي شهدتها سيناء خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الاحتفال هذا العام، يأتي بطابع خاص يميّزه عن أي عام مضى.

وأضاف جهامة، في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أن الدولة المصرية استثمرت أكثر من 700 مليار جنيه في سيناء خلال العقد الماضي، في إطار خطط تنموية متكاملة.

وتابع، أن عزل سيناء انتهى تماما بفضل إنشاء الأنفاق في السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ما سهّل الحركة والتنقل للمواطنين، مختصرا الزمن الذي كان يستغرقه العبور من الضفة الغربية إلى الشرقية من ساعات طويلة إلى أقل من ربع ساعة، مشددا على أن هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا لولا رؤية القيادة السياسية، ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن ميناء العريش تحول إلى ميناء عالمي، كما أن عودة القطار إلى سيناء لأول مرة منذ عام 1957 تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية: «ما يحدث في سيناء اليوم ليس مجرد تطوير، بل هو إعجاز حقيقي في جميع المجالات».

وثمّن الجهود التي بذلتها القوات المسلحة والشرطة في تأمين تلك المشروعات العملاقة، معتبرًا أن الحفاظ على الأمن كان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، متابعا، أن الدولة تعمل ليل نهار لربط سيناء بباقي محافظات الجمهورية إداريًا واقتصاديًا.

ووجه التحية لأهالي سيناء الذين صبروا وساندوا الدولة في مراحل صعبة، مؤكّدًا أن التنمية مستمرة، ومشروع استصلاح 450 ألف فدان في وسط سيناء هو خير دليل على استمرار الإنجاز.