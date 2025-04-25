مواعيد غلق المحال بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. الأنشطة المستثناة

مع انطلاق التوقيت الصيفي في مصر 2025 اعتبارًا من اليوم الجمعة 25 أبريل، يبدأ تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمراكز التجارية والمقاهي بجميع المحافظات، وفقا لقرار وزارة التنمية المحلية، وتأتي كالتالي:



المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال



تفتح المحال والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا وتُغلق 11 مساء.



تمدد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة، وكذلك في الإجازات الرسمية، لتُغلق عند تمام الساعة 12 منتصف الليل.



المطاعم والكافيهات والبازارات (بما فيها داخل المولات) تفتح يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 1 صباحًا.



يُسمح بخدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية

تعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً.



تُستثنى من قرار مواعيد غلق المحال وفق التوقيت الصيفي الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين.

الأنشطة المستثناة من المواعيد الصيفية للمحال

محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران.



تُراعى طبيعة النشاط الليلي لبعض المحال مثل بيع الفاكهة والخضراوات، والدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.



يمكن تعديل المواعيد في المحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية، بناء على طلب من المحافظ المختص، بما يتماشى مع طبيعة النشاط السياحي والموسمي لتلك المناطق.