انقطاع المياه في عدة مناطق بالجيزة وبني سويف

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف والجيزة، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها صباح اليوم، فيما أعلنت شركتا المياه بالإسكندرية والقليوبية إعادة ضخ المياه إلى طبيعتها ببعض المناطق بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

مدة انقطاع مياه الشرب عن مناطق بني سويف

ومن المقرر انقطاع المياه في بني سويف، اعتبارا من الساعة 10 صباح اليوم وحتي الساعة 6 مساء نفس اليوم، ولمدة 8 ساعات عن مناطق «قريتي براوة ومنشية الحج وتوابعهم »، لوجود أعمال تطهير بالخزان الأرضي بمحطة مياه براوة بمركز أهناسيا.

اسيباب قطع المياه عن مناطق الجيزة

وفي الجيزة أعلن انقطاع المياه عن مناطق «منطقة مساكن الضباط بالرماية » لمدة 6 ساعات تبدء من الثانية عشرة صباح الأربعاء وحتى الساعة السادسة صباحًا يوم غد الخميس؛ لقيام الشركة بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم المتعارض مع غرفة مخرج الطوارئ والتهوية لنفق الكابلات بمحطة مترو النصر بمساكن الضباط بالرماية التابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال لافتا الي انها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

عودة ضخ المياه لمدينة بنها

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عودة المياه إلى مدينة بنها بمحافظة القليوبية منذ قليل، بعد انقطاعها لمدة 7 ساعات بعد الانتهاء من أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه.

عودة المياه لبعض المناطق الإسكندرية

وفي الإسكندرية أعلن إعادة ضخ المياه بالضغوط الطبيعية صباح اليوم إلى مناطق «السفن - الكابلات - الكينج مريوط بحرى - نجع حبون»، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه قطر 1000 مم برافع المنطقة الحرة.