الرئيس السيسي: سيناء جزء لا يتجزأ من أرض الكنانة محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ مصر تحتفل في هذا اليوم المجيد بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر التي طالما كانت هدفا للطامعين وظلت على مدار التاريخ عنوانا للصمود والفداء.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء: «سيناء التي نقشت في وجدان المصريين حقيقة راسخة لا تقبل المساومة، بأنها جزء لا يتجزأ من أرض الكنانة محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها وعزيمة أبنائها الذين سطروا أروع البطولات حفاظا على تراب سيناء المقدس».