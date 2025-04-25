الرئيس السيسي: الدفاع عن سيناء عهد لا رجعة فيه ومبدأ ثابت في عقيدة المصريين

الرئيس السيسي: الدفاع عن سيناء عهد لا رجعة فيه ومبدأ ثابت في عقيدة المصريين

الرئيس السيسي: الدفاع عن سيناء عهد لا رجعة فيه ومبدأ ثابت في عقيدة المصريين

كتب - شريف سليمان

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ الدفاع عن سيناء وحماية كل شبر من أرض الوطن عهد لا رجعة فيه، ومبدأ ثابت في عقيدة المصريين جميعا يترسخ في وجدان الأمة جيلا بعد جيل، ومن أسس أمننا القومي التي لا تقبل المساومة أو التفريط.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء: «وإننا إذ نستحضر اليوم هذه الذكرى الخالدة، فإننا نرفع الهامات إجلالا للقوات المسلحة المصرية التي قدمت الشهداء دفاعا عن الأرض والعِرض، مسطرة في صفحات التاريخ ملحمة خالدة من البذل والتضحية جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة المدنية الذين خاضوا معركة شرسة من اجتثاث الإرهاب من أرض سيناء الغالية».

وتابع: «كما نذكر بكل فخر الدبلوماسية المصرية وفريق العمل الوطني، فقد أثبتوا أن الحقوق تنتزع بالإرادة والعلم والصبر، وخاضوا معركة قانونية رائدة أكدوا بموجبها السيادة المصرية على طابا عبر تحكيم دولي، فكان ذلك نموذجا ساطعا في سجل الانتصارات الوطنية».

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