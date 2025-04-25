أول إجازة مقبلة بعد عيد تحرير سيناء.. 3 أيام متتالية

على مدار الأسبوع الجاري حصل الموظفون في القطاع الحكومي والخاص على إجازات متتالية منها إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء، فمتى ستكون أول إجازة مقبلة بعد الحصول على تلك الإجازات المتتالية مع يومي الجمعة والسبت؟

وأصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن أول إجازة رسمية بعد عيد تحرير سيناء الذي وافق أمس الخميس 25 أبريل.

أول إجازة مقبلة بعد عيد تحرير سيناء

أول إجازة رسمية بعد تحرير سيناء ستكون عيد العمال، والذي يوافق 1 مايو من كل عام.



يحتفل المصريون في هذا اليوم تكريمًا لجهود العمال في مختلف المجالات، ويعد إجازة رسمية في الدولة، وتعتبر إجازة عيد العمال من الإجازات الرسمية في مصر، وتُمنح لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، تكريمًا للجهود التي يبذلها العمال في مختلف المجالات.

إجازة عيد العمال للقطاع الحكومي

تاريخ الإجازة وفق القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيكون يوم الخميس 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص.

وباحتساب يومي السبت والجمعة، يحصل الموظفون على ثلاثة أيام إجازة للاحتفال بعيد العمال.



وفي حال تطلب العمل من موظف حكومي التواجد في العمل بسبب طبيعة وظيفته (مثل العاملين في المستشفيات، الكهرباء)، يتم تعويضهم بأجر إضافي عن هذا اليوم وفقًا للقانون.