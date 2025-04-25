في عيد تحرير سيناء.. التنمية تغير وجه أرض الفيروز

كتب: شريف سليمان

تشهد سيناء اليوم تحولًا غير مسبوق في هذه الأرض الطيبة، إذ تعمل الدولة بكامل طاقتها على إعادة تعميرها وتطويرها في جميع المجالات.

فالحديث عن سيناء اليوم ليس مجرد حديث عن مشروعات بنية تحتية، بل عن بناء مستقبل حقيقي لأهلها، مع الحفاظ على هويتها البدوية وأصالتها.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، تقريرا بعنوان «في عيد تحرير سيناء.. التنمية تغير وجه أرض الفيروز»، ففي تقريره الأخير، أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى الجهود الاستثنائية التي تبذلها الدولة من خلال مشروعات قومية ضخمة، تشمل إنشاء وتطوير سبع مدن جديدة في سيناء.

هذه المدن تهدف إلى استيعاب أكثر من 5 ملايين نسمة، وقد تم تنفيذ أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 5 آلاف وحدة لتطوير المناطق العشوائية، كما تجري أعمال تطوير وتجديد في العديد من القرى البدويّة وقرى الصيادين، مع تنفيذ أكثر من 5200 منزل بدوي بتكلفة إجمالية تقدر بـ 6.9 مليار جنيه.

أما في مجال البنية التحتية، فقد شهدت سيناء تطورًا هائلًا في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث وصلت نسبة تغطية مياه الشرب إلى 96.5%، فيما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي من 17.3% في عام 2014 إلى 78% في 2025، كما تم تنفيذ محطات مياه بطاقة 1 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطات صرف صحي بطاقة 793,000 متر مكعب يوميًا، مثل محطة بحر البقر التي تنتج 5.6 مليون متر مكعب يوميًا.

في سياق الربط الدولي، أشار التقرير إلى الإنجازات الكبيرة في مجال الطيران والموانئ، حيث تم تطوير قناة السويس الجديدة التي قللت من زمن عبور السفن إلى 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة، وزادت الطاقة الاستيعابية من 77 سفينة إلى 97 سفينة يوميًا، كما يتم حاليًا تطوير ستة مطارات، مع العمل على إنشاء مطار البردويل الدولي. وفي مجال الموانئ، يتم تطوير 8 موانئ بحرية وإنشاء 3 موانئ برية جديدة.

ومن خلال هذه المشروعات العملاقة، أصبحت سيناء رمزًا للإنجاز والتنمية المستدامة، حيث تبني الدولة مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة، معتمدة على رؤية واضحة وإرادة قوية تحول الحلم إلى واقع.