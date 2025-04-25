شمال سيناء تحتفل بعيد التحرير.. فعاليات تعكس الروح الوطنية وافتتاح مشروعات جديدة

كتبت: أية محسن

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن احتفالات المحافظة بمناسبة عيد تحرير سيناء هذا العام شهدت سلسلة من الفعاليات التي عكست الروح الوطنية والتعاون المثمر بين مختلف الجهات.

فتح أبواب المحافظة لاستقبال تهاني المواطنين

وأوضح مجاور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أنه تم بدء الاحتفالات بإقامة نصب تذكاري بمناسبة العيد، تلاها لقاء موسع مع الإعلاميين والقنوات الفضائية داخل ديوان عام المحافظة، وجرى فتح أبواب المحافظة لاستقبال تهاني المواطنين في جو من الاحتفالات الشعبية، وقال إن هناك تعاونًا كبيرًا بين وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات مميزة على مدار يوم أمس الخميس، شملت مسابقات رياضية وندوات تثقيفية، بالإضافة إلى إشراك قوات الدفاع الشعبي في ندوة داخل جامعة سيناء.

وأضاف «مجاور» أن الأجواء كانت مليئة بالفرح والسعادة بين المواطنين، الذين عبروا عن امتنانهم لعودة الاستقرار الكامل إلى سيناء، مؤكدًا أن المحافظة استعادت طابعها الجميل والطبيعي.

وذكر المحافظ، أنه سيتم نقل صلاة الجمعة اليوم من مسجد النصر في مدينة العريش، وهي خطوة تعكس الروح الدينية التي تميز المناسبة، بالإضافة إلى افتتاح قاعة جديدة أمام ديوان عام المحافظة في تمام الساعة الـ5 مساءً، تليها حفلة غنائية تشمل أغنيات وطنية، ثم كلمة مختصرة له.

افتتاح عدد من المشروعات في سيناء

كما أعلن المحافظ، أن الأسبوع المقبل يشهد افتتاح عدد من المشروعات الجديدة التي تعزز من تطور المحافظة وتوفير المزيد من الخدمات للمواطنين، ليكون ذلك خطوة أخرى نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في شمال سيناء.