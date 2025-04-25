كشف ملابسات وفاة كلب باستخدام «حقنة هواء» في الغربية

كشف ملابسات وفاة كلب باستخدام «حقنة هواء» في الغربية

كشف ملابسات وفاة كلب باستخدام «حقنة هواء» في الغربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بقيام طبيب بيطري بإنهاء حياة كلب باستخدام حقنة هواء في محافظة الغربية.

عقب الفحص، تبين أن الواقعة حدثت بعد قيام أهالي إحدى القرى بالإمساك بكلب وتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة لقيامه بعقر طفلين. وعند وصول الطبيب البيطري، قام بإعطائه حقنة مهدئة لتهدئته والسيطرة عليه، إلا أنه فوجئ بنفوق الكلب دون قصد قتله.

تم تحديد مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.

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