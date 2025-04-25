ضبط شخصين استخدما «صقورا» لاستجداء المارة والتحصل منهم على أموال بالقاهرة

ضبط شخصين استخدما «صقورا» لاستجداء المارة والتحصل منهم على أموال بالقاهرة

ضبط شخصين استخدما «صقورا» لاستجداء المارة والتحصل منهم على أموال بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام شخصين باستخدام طيور جارحة «صقور» لاستجداء المارة والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل التقاط الصور معها في القاهرة.

وعقب الفحص، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان، وعُثر بحوزتهما على طائرين جارحين «صقرين».

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع الطائرين بإحدى حدائق الحيوان.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.

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