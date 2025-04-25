ضبط شخص بتهمة غسل 31 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة

ضبط شخص بتهمة غسل 31 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة

ضبط شخص بتهمة غسل 31 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، المعروف بوجود معلومات جنائية عنه، بعد ثبوت تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتقدر القيمة الإجمالية للأموال المغسولة بحوالي 31 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية لحماية الاقتصاد الوطني.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا