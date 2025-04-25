ضبط شخص بتهمة غسل 31 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، المعروف بوجود معلومات جنائية عنه، بعد ثبوت تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتقدر القيمة الإجمالية للأموال المغسولة بحوالي 31 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية لحماية الاقتصاد الوطني.