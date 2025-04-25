الصين تخفف بعض الرسوم الجمركية الأمريكية.. وتنفي مزاعم ترامب بالتفاوض

أعفت الصين بعض الوارادت الأمريكية من رسومها الجمركية الباهظة، في إشارة الجديدة إلى هدوء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، على الرغم من أن بكين سارعت لتكذيب تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن المفاوضات بينهما جارية، بحسب وكالة «رويترز».

ونقلت «رويترز»، عن جماعات الأعمال، قولها إن الصين سمحت لبعض الأدوية المصنعة في أمريكا بدخول البلاد دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 125%، التي فرضتها بكين في وقت سابق من الشهر الجاري، ردًا على الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضها ترامب على الواردات الأمريكية.

131 فئة من المنتجات قيد الدراسة للإعفاء

تداولت بعض الشركات والمجموعات التجارية، قائمة تضم 131 فئة من المنتجات الأمريكية، قيل إنها قيد الدراسة للإعفاء، فيما لفتت «رويترز» إلى أنها لم تتمكن من التحقق من صحة القائمة، التي تشمل لقاحات ومواد كيميائية ومحركات طائرات، ولم تُصدر الصين بيانًا علنيًا بشأن هذه المسألة بعد.

واشنطن وتهدئة المواجهة التجارية مع الصين

كان ترامب قد أشار إلى أن واشنطن تتطلع إلى تهدئة المواجهة مع بكين، موضحا في حوار له مع مجلة «تايم» الأمريكية، خلال الساعات الماضية، أن المحادثات جارية، وأن الرئيس الصيني شي جين بينج اتصل به، وبعدها نفت الصين إجراء أي محادثات.