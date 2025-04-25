أهم تصريحات ترامب مع مجلة «تايم»: نكسب مليارات من الرسوم الجمركية

كتب - محمد عبدالعزيز

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوارًا مع مجلة «تايم» الأمريكية، وتحدث عن الرسوم الجمركية الأخير والجدل المُثار حولها، كما ناقش أيضًا الحرب الأوكرانية والبرنامج النووي الإيراني.

وفيما يلي، أبرز ما جاء في حوار الرئيس الأمريكي:

الرسوم الجمركية الأمريكية

أكد «ترامب» أن استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة، سواء كانت 20% أو 30% أو 50%، على الواردات الأجنبية لمدة عام من الآن، يعد ذلك انتصارًا كاملًا، وبرر ذلك قائلًا إن البلاد ستجني ثروة طائلة.

وأضاف: «هذا ما فعلته الصين بنا، إنهم يفرضون علينا رسومًا بنسبة 100%، والهند تفرض رسومًا تتراوح بين 100 و150%، والبرازيل أيضًا، وإذا نظرت إلى العديد من الدول الأخرى، فإنهم يفرضون رسومًا، لأن هكذا يبقون على قيد الحياة وهكذا أصبحوا أثرياء».

وأوضح أنه في حال قامت هذه الدول بصنع منتجاتها داخل الولايات المتحدة فإنهم لن يدفعون رسومًا جمركية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تكسب مليارات الدولارات بسبب الرسوم الجمركية خلال الفترة الحالية.

وحول النزاع التجاري مع الصين والرئيس شي جين بينج، قال «ترامب»، إن الرئيس الصيني تواصل معه، ولكن ذلك ليس دليل على ضعفه.

ماذا فعل إيلون ماسك؟

وأكد «ترامب» أيضًا أن وزارة الكفاءة الحكومية ورئيسها إيلون ماسك حققا نجاحًا باهرًا، حيث تم اكتشاف مليارات الدولارات التي تُمنح للسياسيين بناءً على ما وصفه بـ«اعتبارات بيئية»، وقال إن ذلك يعد احتيالًا وغير قانونيًا.

السلام في أوكرانيا

وحول السلام في أوكرانيا، قال «ترامب» إن السلام يمكن أن يأتي بينما يبقى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في السلطة، وحول شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا، أوضح أن شبه جزيرة القرم ستبقى تابعة لروسيا، وكييف تُدرك ذلك.

وأوضح قائلًا: «الجميع يُدرك أنها كانت معهم منذ زمن طويل، ولا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أبدًا، أعتقد أن هذا هو السبب في بدء الحرب عندما بدأوا الحديث عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي».

البرنامج النووي الإيراني

وعن البرنامج النووي الإيراني والمحادثات مع إيران، قال «ترامب» إنه يعتقد أن هناك صفقة قادمة مع إيران، مؤكدًا أن لا أحد غيره يستطيع فعل ذلك.

وعندما سُئل ترامب عن منعه إسرائيل من مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، قال: «لم أمنعهم، لكنني لم أجعل الأمر مريحًا لهم، لأنني أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق دون الهجوم»، وحول إمكانية مشاركة واشنطن في هجوم إسرائيلي ضد طهران، قال: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسأكون قائد المجموعة».