رسالة مؤثرة من أحمد زاهر لابنته ليلي بعد زفافها: اختارتي راجل صح يا بنت عمري

كتبت : أميرة عزالدين

شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره، مقطع فيديو من حفل زفاف ابنته ليلى زاهر، أثناء الرقص معا على أغنية «بنت أبويا»، التى غنتها الفنانة هنا يسري، وسط تأثرهما، وانهمار دموعهما.

رسالة مؤثرة من أحمد زاهر لابنته ليلى

وجه أحمد زاهر رسالة إلى ابنته ليلي خلال تعليقه على الفيديو عبر «إنستجرام»، إذ كتب: «وأنا داخل أرقص معاكي شفت وشك اللي زي القمر، أجمل عروسة في الدنيا كلها، بصيت في عينيكي وفجأة مر قدامي شريط ذكريات من أول لما جيتي الدنيا، وأنا أول واحد شيلتك بين إيديا.. وشفت كل لحظة، وأنتي بتكبري قدام عينيا، لحد اللحظة اللي إحنا بنرقص فيها مع بعض وأنتي عروسة زي القمر، وخلاص هاتسيبيني وتمشي مع عريسك».

وتابع: «حسيت بمشاعر كتير متناقضة ومختلفة، والدموع نزلت من عيني غصب عني، وحسيت إني عاوز أقولك لا متمشيش وتسيبيني وأرجع في كلامي، بس في نفس الوقت أنا عارف إن دي أجمل لحظة في حياتك، أنك اخترتي اللي بتحبيه وبيحبك، وبصراحة اخترتي صح، راجل ومحترم وبيحبك وبيقدرك وهايشيلك جوه عنيه زي ما وعدني، مبروك يا بنت عمري يا بنت قلبي، بحبك يا أجمل بنوتة وأجمل عروسة في الدنيا كلها، بحبك يا ليلي».

حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

وأهدي الفنان والمنتج هشام جمال أغنية فستانك الأبيض لزوجته ليلي زاهر، بصوت المطرب حسين الجسمي، التى كانت مفاجأة لها في حفل الزفاف، من ألحانه وتوزيع مودي وكلمات أمير طعيمة، ولم تتمالك ليلى زاهر دموعها من الفرحة، وانهارت من البكاء على كلمات الأغنية.