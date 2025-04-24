باحث: إسرائيل تترقب ذريعة لتوريط الأردن في مشهد مشابه لسوريا

أكد سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن قرار حظر جماعة الإخوان في الأردن ليس جديدًا، بل يعود إلى عام 2020، لكن التصعيد الأخير والتحركات الأمنية المكثفة جاءت بسبب المستجدات في المنطقة، لا سيما محاولات تهديد أمن إسرائيل انطلاقًا من الأراضي الأردنية.

مضيفًا أن جماعة الإخوان رغم تاريخها الطويل في الأردن منذ عام 1945، إلا أنها أصبحت محل متابعة أمنية لصيقة بسبب علاقتها المتنامية بحماس ومحاولات زعزعة استقرار الدولة.

وأوضح عيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم» على قناة «dmc»، أن الخلية التي تم الكشف عنها مؤخرًا تخضع للمراقبة منذ سنوات، لكن التوقيت الحالي للتحرك الأمني يعكس مخاوف حقيقية من مخطط لتوريط الأردن في صراع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن تل أبيب تترقب أي ذريعة للتدخل عسكريًا، خاصة في ظل إمكانية إطلاق طائرات مسيرة أو صواريخ من الأراضي الأردنية.

وحذّر من احتمالية وجود اختراق داخل الجماعة من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، مشبهًا ذلك بما حدث مع حزب الله سابقًا، مؤكدًا أن هناك خشية من استغلال بعض العناصر لتنفيذ أعمال تخريبية تفتح الباب أمام تدخل عسكري إسرائيلي بحجة حماية أمنها، مؤكدًا أن الوضع في الأردن حرج، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاعتماد على المساعدات الخارجية.