باحث: إسرائيل تترقب ذريعة لتوريط الأردن في مشهد مشابه لسوريا

باحث: إسرائيل تترقب ذريعة لتوريط الأردن في مشهد مشابه لسوريا

باحث: إسرائيل تترقب ذريعة لتوريط الأردن في مشهد مشابه لسوريا

أكد سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن قرار حظر جماعة الإخوان في الأردن ليس جديدًا، بل يعود إلى عام 2020، لكن التصعيد الأخير والتحركات الأمنية المكثفة جاءت بسبب المستجدات في المنطقة، لا سيما محاولات تهديد أمن إسرائيل انطلاقًا من الأراضي الأردنية.

مضيفًا أن جماعة الإخوان رغم تاريخها الطويل في الأردن منذ عام 1945، إلا أنها أصبحت محل متابعة أمنية لصيقة بسبب علاقتها المتنامية بحماس ومحاولات زعزعة استقرار الدولة.

وأوضح عيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم» على قناة «dmc»، أن الخلية التي تم الكشف عنها مؤخرًا تخضع للمراقبة منذ سنوات، لكن التوقيت الحالي للتحرك الأمني يعكس مخاوف حقيقية من مخطط لتوريط الأردن في صراع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن تل أبيب تترقب أي ذريعة للتدخل عسكريًا، خاصة في ظل إمكانية إطلاق طائرات مسيرة أو صواريخ من الأراضي الأردنية.

وحذّر من احتمالية وجود اختراق داخل الجماعة من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، مشبهًا ذلك بما حدث مع حزب الله سابقًا، مؤكدًا أن هناك خشية من استغلال بعض العناصر لتنفيذ أعمال تخريبية تفتح الباب أمام تدخل عسكري إسرائيلي بحجة حماية أمنها، مؤكدًا أن الوضع في الأردن حرج، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاعتماد على المساعدات الخارجية.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا