وظائف مبيعات عقارية بمرتب يتخطى 85 ألف جنيه شهريا.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف مبيعات عقارية بمرتب يتخطى 85 ألف جنيه شهريا.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف مبيعات عقارية بمرتب يتخطى 85 ألف جنيه شهريا.. الشروط وطريقة التقديم

تعد الوظائف الخالية في شركات العقارات من أبرز الوظائف التي يحرص الكثير من الشباب على البحث عنها والتقديم لها، سواء كانوا من خريجي كليات التجارة أو ما يعادلها من شهادات أو الكليات الأخرى، ويحرص موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي باستمرار على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، ليعلن عن وظائف مبيعات عقارية في وحدات شركات العقارات الشهيرة.

وكشف موقع فرصنا عن كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية في إحدى شركات العقارات، مشيرا إلى الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، والتي تتمثل في الآتي:

الشروط المطلوبة لوظائف مبيعات العقارات

- أن يكون المتقدم لـ وظائف مبيعات العارات حاصلا على مؤهل عالٍ.

- أن يكون لديه خبرة متوسطة للعمل في المبيعات العقارية.

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 18 وألا يزيد على 32 عاما.

- أن يكون لديه مستوى جيد في الحاسب الآلي. - أن يكون لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.وظائف

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين راتبا أساسيا قابل للتفاوض.

- تمنح الشركة للعاملين حوافز شهرية تصل إلى 85 ألف جنيها.

- توفر الشركة للعاملين بدل تغذية وسكن.

- توفر الشركة للعاملين بدل مواصلات.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات وتأمينات اجتماعية.

ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف الخالية في مجال مبيعات العقارات الدخول لموقع فرصنا واختيار الوظائف المطلوبة والدخول منها للاستمارة الخاصة بالوظائف لملء كافة البيانات.

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