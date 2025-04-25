وظائف خالية في بنك القاهرة 2025.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك القاهرة عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع لينكيد إن، توافر وظائف خالية في فروع البنك المختلفة في مصر، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء كانوا من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو من خريجي كليات أخرى.

وأوضح بنك القاهرة كل التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية للعمل في مجال منسق مكاتب التحصيل الخارجية، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة وطريقة التقديم، والتي تتمثل في الآتي:

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة

إدارة ومتابعة الديون المتأخرة لضمان الاسترداد في الوقت المناسب وتقليل خسائر الائتمان.

الإشراف على وكالات التحصيل الخارجية والتنسيق معها لمواءمة جهودها مع معايير البنك وتوقعات الأداء.

مراقبة الامتثال لاتفاقيات الديون المعاد جدولتها أو المسددة، وتتبع تقدم الدفع.

التنسيق مع الإدارات الداخلية لتحديد الحسابات المتأخرة التي تتطلب إجراءات قانونية.

إعداد وتقديم تقارير حالة الدفع وتقارير الاسترداد لدعم حساب العمولات وعمليات تسوية الوكالات.

مراجعة ومعالجة طلبات إعادة جدولة الديون وتسويتها وشطبها الواردة من الفروع أو العملاء أو الوكالات، مع ضمان تحليلها وتوثيقها بدقة.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلا على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال، أو المالية، أو القانون، أو مجال ذي صلة.



أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تحصيل الديون أو دور مماثل.



إجادة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس، مع التركيز على برنامج إكسل لإعداد التقارير وتحليل البيانات.



أن يكون لديه مهارات تواصل شفهية وكتابية ممتازة.

ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك القاهرة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.