الأرصاد الجوية تكشف درجات الحرارة اليوم.. القاهرة تسجل 28

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 26-4-2025، وحالة الطقس، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلاً على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس يكون معتدلا في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم السبت 26-4-2025

وعن درجات الحرارة اليوم السبت 26-4-2025، على المدن والمحافظات، جاءت كما يلي:

- القاهرة، العظمى 28، الصغرى 16.

- العاصمة الإدارية، العظمى 29، الصغرى 15.

- أكتوبر، العظمى 29، الصغرى 15.

- بنها، العظمى 28، الصغرى 16.

- دمنهور، العظمى 26، الصغرى 15.

- وادي النطرون، العظمى 29، الصغرى 15.

- كفر الشيخ، العظمى 26، الصغرى 15.

- المنصورة، العظمى 28، الصغرى 16.

- الزقازيق، العظمى 29، الصغرى 16.

- شبين الكوم، العظمى 28، الصغرى 15.

- طنطا، العظمى 27، الصغرى 15.

- دمياط، العظمى 22، الصغرى 15.

- بورسعيد، العظمى 22، الصغرى 16.

- الإسماعيلية، العظمى 29، الصغرى 15.

- السويس، العظمى 28، الصغرى 15.

- العريش، العظمى 24، الصغرى 15.

- رفح، العظمى 23، الصغرى 13.

- رأس سدر، العظمى 27، الصغرى 16.

- نخل، العظمى 26، الصغرى 10.

- كاترين، العظمى 24، الصغرى 09.

- الطور، العظمى 28، الصغرى 18.

- طابا، العظمى 27، الصغرى 17.

- شرم الشيخ، العظمى 30، الصغرى 20.

- الإسكندرية، العظمى 24، الصغرى 16.

- العلمين الجديدة، العظمى 23، الصغرى 16.

- مطروح، العظمى 22، الصغرى 16.

- السلوم، العظمى 24، الصغرى 15.

- سيوة، العظمى 30، الصغرى 16.

- رأس غارب، العظمى 30، الصغرى 19.

- الغردقة، العظمى 31، الصغرى 20.

- سفاجا، العظمى 31، الصغرى 19.

- مرسى علم، العظمى 32، الصغرى 20.

- شلاتين، العظمى 29، الصغرى 21.

- حلايب، الكبرى 29، الصغرى 21.

- أبو رماد، العظمى 31، الصغرى 22.

- رأس حدربة، العظمى 29، الصغرى 21.

- الفيوم، العظمى 29، الصغرى 17.

- بني سويف، العظمى 29، الصغرى 16.

- المنيا، العظمى 29، الصغرى 17.

- أسيوط، العظمى 30، الصغرى 17.

- سوهاج، العظمى 32، الصغرى 18.

- قنا، العظمى 35، الصغرى 19.

- الأقصر، العظمى 35 الصغرى 19.

- أسوان، العظمى 35، الصغرى 20.

- الوادي الجديد، العظمى 34، الصغرى 19.

- أبو سمبل، العظمى 35، الصغرى 20.