طريقة التقديم في مسابقة ستوكهولم للمياه.. اعرف الشروط والمميزات
طريقة التقديم في مسابقة ستوكهولم للمياه.. اعرف الشروط والمميزات
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم مسابقة ستوكهولم للشباب في مجال المياة 2025، وذلك بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية «سيداري»، حيث تعد جائزة هذه المسابقة من أعرق الجوائز العالمية التي تستهدف الشباب المهتمين بقاضيا المياه والابتكار.
شروط الاشتراك في مسابقة ستوكهولم للمياه
ودعت وزارة الشباب والرياضة، الشباب المصري المهتم بقضايا المياه والابتكار، للمشاركة في جائزة ستوكهولم للشباب في مجال المياه لعام 2025، وخاصة ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:
- الشباب المصري من عمر 15 إلى 20 سنة.
- من لديهم مشروعات أو أفكار مبتكرة تتعلق بحل مشكلات المياه أو استخدامها المستدام.
- يمكن المشاركة للأفراد أو مجموعات من المدارس أو المراكز التعليمية.
موضوعات المشاركة في المسابقة
يمكن الاشتراك في مسابقة ستوكهولم للمياه باتبكار في الموضوعات التالية:
- معالجة مياه الصرف.
- الحد من التلوث.
- استخدام المياه الرمادية.
- إعادة الاستخدام.
- الحفاظ على الموارد.
- حلول مبتكر لقضية مائية معاصرة.
مزايا الاشتراك في مسابقة ستوكهولم للمياه
- تمثيل مصر دوليًا في التصفيات النهائية بالسويد.
- فرصة للفوز بجوائز مرموقة.
- تعزيز القدرات في مجالات البحث والابتكار البيئي.
كيفية التقديم في مسابقة ستوكهولم للمياه
يمكن التقديم في مسابقة ستوكهولم للمياه من خلال الاستمارة المخصصة.
أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: water@cedare.int
أو الهاتف: 02-24513921/2
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