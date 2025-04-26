أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم مسابقة ستوكهولم للشباب في مجال المياة 2025، وذلك بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية «سيداري»، حيث تعد جائزة هذه المسابقة من أعرق الجوائز العالمية التي تستهدف الشباب المهتمين بقاضيا المياه والابتكار.

- الشباب المصري من عمر 15 إلى 20 سنة.

- من لديهم مشروعات أو أفكار مبتكرة تتعلق بحل مشكلات المياه أو استخدامها المستدام.

- يمكن المشاركة للأفراد أو مجموعات من المدارس أو المراكز التعليمية.