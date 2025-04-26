خبير سياسي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة من خلال تجويع أهالي القطاع

كتبت: أية محسن

قال أستاذ العلوم السياسية إكرام بدر الدين، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة من خلال تجويع المدنيين وحصار القطاع، مشددا على غياب ردود فعل دولية حاسمة لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات، وهناك نوعين من الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأشار «بدر الدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «كسترا نيوز، إلى أن النوع الأول من الجرائم يتمثل في استخدام إسرائيل للسلام كغطاء، بينما يواصل جيش الاحتلال قصف المدنيين العزل في القطاع، ما يعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين.

وشدد على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع والحصار المفروضة على قطاع غزة، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني، حيث تمنع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين، موضحا أن غزة تعاني من أزمات إنسانية على مختلف الأصعدة، سواء من الناحية القتالية جراء القصف المستمر، أو من خلال عدم وصول أبسط مستلزمات الحياة من الغذاء والدواء والوقود.

وأوضح أن المجتمع الدولي لم يتخذ موقفاً جاداً لمحاسبة إسرائيل على خرقها للاتفاقات السابقة واستمرارها في سياسة الحصار، رغم التوصل إلى بعض الاتفاقات في وقت سابق.