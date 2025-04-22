محافظ القليوبية: خطة لتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية في بنها

محافظ القليوبية: خطة لتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية في بنها

محافظ القليوبية: خطة لتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية في بنها

كتب - حسن صالح

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير أعمال التطوير والرصف الجارية بشارع الشرطة العسكرية بمدينة بنها. وشهدت الجولة إزالة الجزيرة الوسطى بالشارع، وربطه بانسيابية مع شارع الخدمة الاجتماعية، ليصبح بذلك اتجاهًا واحدًا يصب في مصلحة انسيابية المرور، خاصة خلال ساعات الذروة التي تشهد كثافة مرورية ملحوظة بشارع الخدمة الاجتماعية في خطوة تهدف إلى تيسير الحركة المرورية وتخفيف الازدحام.

جولة محافظ القليوبية

استرجاع الشكل الجمالي

وخلال تفقده للأعمال، أكد محافظ القليوبية على أهمية استرجاع الشكل الجمالي للشارع بعد إزالة الجزيرة الوسطى، ووجه بسرعة وضع التخطيط المروري المتكامل للشارع بالكامل، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالمواصفات القياسية في أعمال الرصف لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من المشروع على المدى الطويل.

جولة محافظ القليوبية

تحسين شبكة الطرق

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية في مختلف مدن ومراكز القليوبية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر راحة وأمانًا للمواطنين وتسهيل حركتهم اليومية.

جولة محافظ القليوبية

ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير النوعي في شارع الشرطة العسكرية بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري على شارع الخدمة الاجتماعية، وتحقيق انسيابية أفضل في حركة المركبات بالمنطقة.

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