وزير الري يتفقد الترع ومحطات المياه بالسويس ويوجه بإزالة معدات الرفع المخالفة

في زيارة مفاجئة اليوم السبت، قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بزيارة مفاجئة لمحافظة السويس، لتفقد محطة مياه شرب السويس ومتابعة حالة الري ومحطات الرفع بنطاق المحافظة، للاطمئنان على جاهزية المنظومة المائية قبل مدة فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وتفقد سويلم موقع محطة مياه شرب السويس الواقعة في نهاية ترعة السويس، ووجه بالتنسيق الدائم بين أجهزة وزارتي الري والإسكان والمحافظة لضمان ثبات واستمرار إمداد محافظة السويس بمياه الشرب.

انتظام تشغيل المحطة

كما تفقّد الدكتور سويلم ترعة الشلوفة ومحطة الشلوفة 1 ومحطة الشلوفة 5 الواقعتين على الترعة، حيث وجّه أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء باستمرار المتابعة لضمان انتظام تشغيل المكما التقى الدكتور سويلم خلال الزيارة برئيس جمعية مزارعي محمد كريم، وتفقد حالة الري بالأراضي المنزرعة بزمام الجمعية، حيث توجه رئيس الجمعية بالتحية للدكتور هاني سويلم وأجهزة الوزارة.

وأوضح الوزير، أن حالة الري بالمنطقة جيدة، ولا توجد أية مشاكل في الري ومحطات الرفع، وأن المزارعين يستعدون حاليًا لموسم الزراعات الصيفية، مشددًا على ضرورة تنفيذ الصيانات الدورية، وسرعة التنسيق لتشغيل خط الكهرباء الثاني لتشغيل محطات الشلوفة، ودراسة تركيب شبك أعشاب أمام مآخذ محطات الشلوفة لحمايتها من الحشائش والمخلفات.

كما قام بالتنسيق المباشر مع السيد المحافظ لحل مشكلة معاودة تركيب الماكينات المخالفة بعد إزالتها من قبل أجهزة الري، حيث تم الاتفاق على تنفيذ حملات إزالة ومصادرة لماكينات الرفع المخالفة على ترعة الشلوفة في حملات متتالية بالتعاون بين أجهزة المحافظة والإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة.

تطهير مصرف الجوهري

وخلال الزيارة وجه الدكتور سويلم هيئة الصرف ببحث أسباب عدم تنفيذ الأمر الصادر لتطهير مصرف الجوهري حتى تاريخه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتسبب في التأخير، وكذا الإجراءات اللازمة حيال المقاول المتأخر عن تنفيذ الأعمال.

كما وجه بالتنسيق بين أجهزة الري وروابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية لمتابعة تطهيرات المساقي الخصوصية، وكذا تعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، ومتابعة أجهزة الري لالتزام المزارعين بمواعيد المناوبات المقررة، مع التوجيه بإزالة وحدات الرفع والمواسير المخالفة على الترع.

وشدد الوزير على ضرورة متابعة أجهزة الري لكافة الأراضي ذات التربة الرملية التي تروى بالغمر بالمخالفة، وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لهذه الأراضي، كما وجه أجهزة وزارة الري بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص الصرف الزراعي في منطقة الشلوفة الذي أنشأته هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة.