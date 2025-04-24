الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. تحذير من الرياح والشبورة الكثيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المٌقبلة، مٌشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل في أول النهار، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت «الأرصاد» نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، لافتة إلى انتشار الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، التي قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة على أقاليم ومحافظات الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة الجمعة 25 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 26 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 27 أبريل

بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس، فتتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصُغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 20 درجة مئوية.