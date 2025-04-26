لم يعد الذكاء الاصطناعى حكراً على المختبرات ومراكز الأبحاث، بل بات لاعباً أساسياً فى ميادين لم نتخيلها يوماً، وعلى رأسها ملاعب كرة القدم، فلم تعد التوقعات اليوم مبنية على الإحصاءات التقليدية أو خبرات المحللين فقط، بل دخلت الخوارزميات المعقدة لتقرأ ما بين سطور الأداء البدنى والنفسى للاعبين، وتتنبأ بنتائج المباريات قبل انطلاقها بأيام، وهناك العديد من التجارب التى تمت فى هذا الإطار، وتركت بصمة واضحة فى المنظومة الرياضية، ومن بينها تحليل للحالة النفسية والبدنية للاعبين وكيف سيكون أداؤهم فى المبارايات المقبلة، قبل موعدها بأيام، فضلاً عن توقع النتيجة التى سوف تنتهى بها المباراة ولمن سيكون الفوز وجملة الأهداف.

وليد صلاح الدين، كابتن النادى الأهلى السابق، قال لـ«الوطن»، إن التكنولوجيا أصبحت عنصراً مهماً ومؤثراً فى المنظومة الرياضية الحديثة، وخاصة فى كرة القدم، حيث باتت تُستخدم فى تحليل أداء اللاعبين بدنياً ونفسياً، ووضع الخطط الفنية، لكنها فى النهاية تظل «عاملاً مساعداً» لا يمكن الاعتماد عليه بشكل مطلق.

وفى رده على سؤال حول دور الذكاء الاصطناعى فى توقُّع نتائج المباريات، تساءل «صلاح الدين»: «التوقع هيفيد مين؟ هل له قيمة حقيقية؟»، مشيراً إلى أن هذه التوقعات قد تكون ممتعة على مستوى الترفيه، لكنها تفتقر إلى القيمة العلمية المفيدة، سواء للجمهور أو للمدربين، موضحاً أن الفائدة الأكبر تكمن فى التقارير التى يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعى، حيث بات المدربون يعتمدون على فرق عمل متكاملة تضم العشرات من المتخصصين، من ضمنهم محللو الأداء البدنى والتكتيكى، كما أصبحت البيانات الرقمية، مثل المسافات التى يقطعها اللاعبون أو معدل دخولهم فى «الريد زون»، أداة مهمة فى تقييم جاهزيتهم.

وعن التحكيم، قال «صلاح الدين» إن التكنولوجيا كان لها دور واضح فى تقليل الأخطاء، كما هو الحال مع تقنية الفيديو «VAR»، لكنها لا تزال تخضع لتقدير بشرى: «تخيل لو اللى بيشغَّل التقنية دى روبوت أو نظام ذكاء اصطناعى، أكيد نسبة الخطأ هتقل»، مشيراً إلى أن القرارات قد تصبح أكثر اتساقاً وموضوعية.

وأضاف: «إحنا شايفين فى الواقع إن فيه حكم بيحسب ضربة جزاء، وحكم تانى فى نفس الحالة ما بيحسبهاش. التكنولوجيا ممكن توحَّد المسطرة دى لو استُخدمت بشكل مستقل عن التقدير البشرى»، وحول إمكانية استبدال الحكم البشرى داخل الملعب بروبوت، لم يستبعد وليد هذا السيناريو، بل رأى أنه قد يكون تطوراً منطقياً فى المستقبل: «ليه لأ؟ ممكن فعلاً نوصل لمرحلة يبقى فيها التحكم فى قرارات المباراة بالكامل عن طريق الذكاء الاصطناعى، خاصة إن فيه حالات، زى عبور الكرة خط المرمى، بتتحسم دلوقتى بشريحة إلكترونية»، لافتاً إلى أن التقنية وحدها لن تكون كافية، لكنها خطوة على طريق تقليل الجدل وتوحيد المعايير، مشيراً فى ختام تصريحاته إلى أن مستقبل الرياضة سيتجه بلا شك نحو تكامل أكبر بين الإنسان والآلة.

«عبدالعاطى»: وسائل التكنولوجيا استحوذت على قطاعات كثيرة فى اللعبة وليست بديلة عن العنصر البشرى

بدوره، أكد مجدى عبدالعاطى، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى المجال الرياضى لا يزال فى طور التوسع، قائلاً: «شخصياً لم أستعمل أياً من تلك التقنيات فى التدريب ضمن جهازى الفنى بشكل مباشر، لكن أعتقد أنها ستكون حاضرة بقوة خلال المرحلة المقبلة».

وعن رؤيته لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى تحليل الأداء البدنى والنفسى للاعبين، قال «عبدالعاطى»: «فى رأيى الشخصى أن التنبؤ بنتائج المباريات يظل أمراً معقداً، وقد يكون من الصعب الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فيها بشكل كلى»، موضحاً أن البرامج الحديثة فى الوقت الحالى تُقدم تحليلات بدنية ونفسية متطورة للاعبين، وهو ما يُعد بداية حقيقية لدمج التكنولوجيا فى العمل الفنى داخل الأندية». وأضاف: «الفترة المقبلة ستشهد تدخلاً أكبر للعلم والتكنولوجيا فى جميع مجالات الرياضة، وليس فى كرة القدم فقط، لكن هذا لا يعنى الاستغناء عن العامل البشرى».

«فاروق»: فرصة ذهبية لتسهيل العمل فى المنظومة الرياضية والخروج بنتائج أكثر دقة

قال سيد فاروق، رئيس قسم التكنولوجيا برابطة الدورى السعودى للمحترفين، إن الذكاء الاصطناعى فرصة ذهبية لتسهيل العمل فى المنظومة الرياضية والخروج بنتائج أكثر دقة: «كل تقنيات الذكاء الاصطناعى لا يمكنها أن تعمل دون التدخل البشرى مهما بلغ تقدمها، وفى كرة القدم أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعى تلعب دوراً محورياً فى العديد من زوايا هذا المجال، أهمها سوق الانتقالات، فقد تمكَّن من القيام بالعديد من الوظائف التى سهلت جداً عملية اتخاذ القرار على المدرب، بسبب تقييمه الدقيق لاحتياجات الفريق وتحديد نوعية اللاعبين المطلوبين، ومن خلال تحليل بيانات الفريق نستطيع تحديد نقاط الضعف، وبالتالى نضع خطة واضحة للتعاقدات، ونقترح أسماء لاعبين بناءً على فلسفة المدرب ومتطلبات الفريق».

«الخطيب»: يساعد المدرب فى متابعة حالة اللاعبين الصحية والبدنية بشكل مفصل ومتقن للغاية

وكشف الناقد الرياضى إيهاب الخطيب أن الذكاء الاصطناعى مفيد بشكل كبير فى المنظومة على كل الأصعدة، وتدخله فيها أمر لا نقاش فيه، فى الوقت الراهن لا بد من دراسة كيفية الاستفادة منه أقصى استفادة، مشيراً إلى أن كرة القدم استفادت من التكنولوجيا بشكل كبير منذ بدايتها، فالتكنولوجيا أفادت كرة القدم ولم تضرها.

وأضاف: «هناك العديد من الأمثلة على استعمال التكنولوجيا المتطورة فى قطاع كرة القدم، منها على سبيل المثال استعمال شرائح ذكية فى قمصان اللاعبين، تقوم برصد تحركات اللاعب بدقة داخل الملعب، وتحليل حالته الصحية بالتفصيل خلال فترة وجوده فى الملعب وتقديم تقرير مفصل، وكذا الشرائح الذكية المثبتة فى الكرة التى تعمل على رصد حركة الكرة وقياس سرعتها وغير ذلك، ويأتى على رأس قائمة التكنولوجيا تلك تقنية الـVAR».

وتابع «الخطيب»: «الذكاء الاصطناعى سوف يساعد بشكل كبير ويفيد الكرة لا يضرها ومن شأنه أن يساعد المدرب بشكل كبير فى متابعة حالة اللاعبين الصحية والبدنية بشكل مفصل، إضافة إلى وضع الخطط، فيمكنه تقديم أفكار لخطط اللعب فى المباراة تتناسب مع شتى الظروف التى من الممكن أن يتعرض لها الفريق خلال المباراة». ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعى تقنية مهمة ومفيدة للمنظومة الرياضية وعلى رأسها اللاعبون والمدربون، فضلاً عن متابعة الفرق المنافسة: «تقنيات الـAI من شأنها مساعدة المدربين واللاعبين فى تتبع ومراقبة الفرق المنافسة، والتعرف على أسلوبهم بمنتهى البساطة، والعمل على بناء خطط طريقة لعب مواجهة»، وتابع: «فى رأيى الذكاء الاصطناعى لا غنى عنه فى مجال التدريب».