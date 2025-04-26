أحمد موسى يهاجم كولر بسبب بن شرقي: «دفعنا فيه ملايين عشان يركنه»

علق الإعلامي أحمد موسى، على خروج النادي الأهلي من دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام صن داونز، قائلا إن الأهلي يظل نادي القرن والأكثر تتويجا بالبطولة، وسيمثل أفريقيا في كأس العالم للأندية ويلتقي ليونيل ميسي.

وأضاف «موسى» خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته رغم دعم 80 ألف متفرج من مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن المدير الفني مارسيل كولر، رغم تحقيقه للعديد من البطولات، إلا أنه «خلص ما عنده»، منتقدا قراراته الفنية في المباراة، خاصة استبدال إمام عاشور الذي كان الأفضل في الملعب، وصاحب تمريرة الهدف العالمي لطاهر محمد طاهر.

وتساءل عن سبب التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي بملايين الجنيهات لتركه على دكة البدلاء، مستغربا أيضا من غياب أفشة وحسين الشحات عن المشاركة.

وانتقد أداء الأهلي، قائلا: «عمري ما شوفت الأهلي يدافع 90 دقيقة مثل ما حدث في مباراته أمس»، مؤكدا أنه كان من الممكن أن يفوز الأهلي في المباراة، لكن المدير الفني والفريق ضيعوا المباراة منهم.