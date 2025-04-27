«الأرصاد»: طقس مستقر على جميع الأنحاء.. والعظمى في القاهرة 28 درجة

«الأرصاد»: طقس مستقر على جميع الأنحاء.. والعظمى في القاهرة 28 درجة

«الأرصاد»: طقس مستقر على جميع الأنحاء.. والعظمى في القاهرة 28 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار الأجواء على الأنحاء كافة في حالة الطقس اليوم، لافتة إلى أنّ درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 28 درجة، تزيد بين 4 إلى 5 درجات على محافظات الصعيد.

أجواء مستقرة على الأنحاء كافة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ الظاهرة الجوية الوحيدة في حالة الطقس اليوم هي الشبورة المائية، حيث تستمر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتختلف كثافتها من مكان لآخر خاصة على الطرق المؤدية الى السواحل الشمالية أو محافظات الوجه القبلي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن قيم ودرجات الحرارة في طقس اليوم على المدن والمحافظات، فجاءت كما يلي:

- القاهرة، العظمى 28 الصغرى 15.

- العاصمة الإدارية، العظمى 29، الصغرى 14.

- أكتوبر، العظمى 29، الصغرى 13.

- بنها، العظمى 29، الصغرى 13.

- دمنهور، العظمى 26، الصغرى 12.

- وادي النطرون، العظمى 26، الصغرى 12.

- كفر الشيخ، العظمى 26، الصغرى 12.

- المنصورة، العظمى 28، الصغرى 12.

- الزقازيق، العظمى 29، الصغرى 13.

- شبين الكوم، العظمى 28، الصغرى 13.

- طنطا، العظمى 27، الصغرى 13.

- دمياط، العظمى 23، الصغرى 14.

- بورسعيد، العظمى 23، الصغرى14.

- الإسماعيلية، العظمى 29، الصغرى 11.

- السويس، العظمى 28، الصغرى 12.

- العريش، العظمى 25، الصغرى 10.

- رفح، العظمى 24، الصغرى 11.

- رأس سدر، العظمى 28، الصغرى13.

- نخل، العظمى 28، الصغرى 05.

- كاترين، العظمى 26، الصغرى 05.

- الطور، العظمى 28، الصغرى16.

- طابا، العظمى 28، الصغرى 12.

- شرم الشيخ، العظمى 28، الصغرى17.

- الإسكندرية، العظمى 25، الصغرى 13.

- العلمين الجديدة، العظمى 24، الصغرى 12.

- مطروح، العظمى 23، الصغرى 11.

- السلوم، العظمى 24، الصغرى 10.

- سيوة، العظمى 31، الصغرى 10.

- رأس غارب، العظمى 30، الصغرى 15.

- الغردقة، العظمى 32، الصغرى 21.

- سفاجا، العظمى 31، الصغرى 16.

- مرسى علم، العظمى 32، الصغرى 19.

- شلاتين، العظمى 31، الصغرى 19.

- حلايب، الكبرى29، الصغرى 20.

- أبو رماد، العظمى 30، الصغرى 19.

- رأس حدربة، العظمى 30، الصغرى 20.

- الفيوم، العظمى 30، الصغرى 15.

- بني سويف، العظمى 30، الصغرى 15.

- المنيا، العظمى 31، الصغرى 15.

- أسيوط، العظمى 31، الصغرى 16.

- سوهاج، العظمى 33، الصغرى 17.

- قنا، العظمى 35، الصغرى 17.

- الأقصر، العظمى 35 الصغرى 18.

- أسوان، العظمى 35، الصغرى 19.

- الوادي الجديد، العظمى 33، الصغرى 18.

- أبو سمبل، العظمى 35، الصغرى 19.

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