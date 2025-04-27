كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار الأجواء على الأنحاء كافة في حالة الطقس اليوم، لافتة إلى أنّ درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 28 درجة، تزيد بين 4 إلى 5 درجات على محافظات الصعيد.

أجواء مستقرة على الأنحاء كافة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ الظاهرة الجوية الوحيدة في حالة الطقس اليوم هي الشبورة المائية، حيث تستمر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتختلف كثافتها من مكان لآخر خاصة على الطرق المؤدية الى السواحل الشمالية أو محافظات الوجه القبلي.